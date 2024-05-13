По словам представителя Госдепа, российские войска постараются достичь большего прогресса в течение следующих недель.

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали активизацию российских оккупационных войск на Харьковщине. В Вашингтоне предполагают, что армия РФ и дальше будут пытаться наступать.

"Россия продолжает усиливать свою агрессию, и мы ожидаем, что Россия будет пытаться продвигаться, в том числе на Харьков", – заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга.

По словам представителя Госдепа, российские войска постараются достичь большего прогресса в течение следующих недель. При этом масштабных продвижений они иметь не будут.

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"Мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительное поступление помощи из США, а также дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии", – сказал он.

Патель также выразил убеждение, что ВСУ будут сохранять ключевые преимущества в боях и будут наносить врагу значительные потери.

Наступление россиян в Харьковской области

Утром 10 мая российские войска начали наступление в Харьковской области. За несколько дней враг сумел захватить около 10 населенных пунктов, говорит аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко заявил, что российские оккупационные войска собрали на границе с Харьковской областью около 50 тысяч солдат. Участие в наступлении принимают более 30 тысяч.

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