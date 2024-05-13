Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что украинский морской экспорт снова преобладает над речным. Об этом он сообщил в эфире "Киев24".
Он уточнил, если раньше именно путь через Дунай сыграл очень существенную и важную роль в украинском экспорте, то сейчас ситуация противоположная. По его словам:
"Если раньше ситуация была противоположной, и именно река нас тогда спасала, то сейчас морской трафик больше.Видео дня
Как пояснил Плетенук, за счет того, что были перекрыты другие пути морской коммуникации водного транспорта, инфраструктура реки Дунай изменилась. В то же время он добавил:
"Они (россияне - УНИАН) понимают, что как только они выйдут в море, они встретятся не с гражданскими судами, а с Силами обороны Украины. Соответственно в южную и юго-западную часть Черного моря они просто не дойдут".
Экспорт украинского зерна - Украина отбросила вражеский флот
В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Одессы. В сентябре по временному коридору зашли два первых судна под погрузку зерном.
12 мая 2024 года стало известно, что экспорт украинского зерна и масличных культур приближается к довоенному уровню. Украина смогла выбросить российский флот из Черного моря, что обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией.