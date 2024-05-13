Ранее экономику Украины спасала река.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что украинский морской экспорт снова преобладает над речным. Об этом он сообщил в эфире "Киев24".

Он уточнил, если раньше именно путь через Дунай сыграл очень существенную и важную роль в украинском экспорте, то сейчас ситуация противоположная. По его словам:

"Если раньше ситуация была противоположной, и именно река нас тогда спасала, то сейчас морской трафик больше. Видео дня

Как пояснил Плетенук, за счет того, что были перекрыты другие пути морской коммуникации водного транспорта, инфраструктура реки Дунай изменилась. В то же время он добавил:

"Они (россияне - УНИАН) понимают, что как только они выйдут в море, они встретятся не с гражданскими судами, а с Силами обороны Украины. Соответственно в южную и юго-западную часть Черного моря они просто не дойдут".

Экспорт украинского зерна - Украина отбросила вражеский флот

В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Одессы. В сентябре по временному коридору зашли два первых судна под погрузку зерном.

12 мая 2024 года стало известно, что экспорт украинского зерна и масличных культур приближается к довоенному уровню. Украина смогла выбросить российский флот из Черного моря, что обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией.

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