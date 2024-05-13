Что нам говорит об этом действующее правописание?

Иноязычное слово "гостел" или "хостел" - не все украинцы знают, как следует писать это существительное - с "х" или же "г".

Точки над "і" по этому вопросу расставил известный учитель Украины, филолог, языковед и автор ряда учебников, аккредитованных для школ, Александр Авраменко. В действующем украинском правописании (параграф 86, как уточнил популяризатор государственного языка в рамках своего урока) говорится:

"В іншомовних словах "g" та "h" звичайно передаються літерою "г". Наприклад, агітація, готель, гімнастика, гінді".

То есть, в случае слова hostel, мы также ориентируемся на это правило - будет "гостел", отметил Авраменко.

В то же время он рассказал об исключениях: в словах "гакер", "голдинг" (по старому правописанию "хакер" и "холдинг") - разрешено использовать двойное правописание.

Авраменко раскрыл туалетный фразеологизм

В Украине есть такое выражение: "Деньги не пахнут", но не все знают, что оно пришло к нам в язык со времен Римской империи. Когда-то основатель династии Флавиев, император Веспасиан преподал урок своему сыну.

Последний обвинял отца в жадности и несправедливом налоге, который тот ввел на общественные туалеты. Эту историю рассказал Александр Авраменко, объяснив современное значение фразеологизма.

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