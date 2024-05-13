Удары по ПВО противника – это подготовка к заходу истребителей в Украину, говорит Свитан.

После полной зачистки от российских систем ПВО и радиотехнических войск истребители F-16, которые уже скоро получит Украина, смогут работать по временно оккупированному Крыму. Таким мнением поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Первая задача любых самолетов, которые заходят, истребителей – это завоевание превосходства в воздухе. Оно начинается с уничтожения ПВО противника – систем радиолокации и зенитно-ракетных комплексов. Это можно делать еще до захода самих самолетов – то, что мы сейчас и наблюдаем. Удары по ПВО противника – это как раз подготовка к заходу истребителей, которые дальше продолжат зачищать пространство с помощью противолокационных ракет и работать против авиации противника", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт отметил, что для таких ударов, скорее всего, используются переданные Украине ракеты – до Ай-Петри может достать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Из украинских ракет туда может достать "Нептун", добавил Свитан.

Видео дня

"Эта дальность позволяет отминусовать российскую ПВО. После полной зачистки от ЗРК и радиотехнических войск россиян по Крыму можно будет работать авиацией. Туда даже заходить можно будет. Боевой радиус этих самолетов позволяет выполнять эту задачу", – резюмировал Роман Свитан.

F-16 для Украины: это стоит знать

Истребители F-16 из Дании будут в распоряжении Воздушных сил Украины в течение месяца. Об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Дания планировала отправить в Украину 19 таких самолетов.

Эксперт по вопросам обороны, аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что поставка этих истребителей может сыграть решающую роль в попытках Украины вернуть оккупированный Крым. Полуостров станет особенно уязвимым после получения этих истребителей Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: