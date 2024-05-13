Трогательная история о взрослении: обзор фильма "Воображаемые друзья" с Райаном Рейнольдсом

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от создателя "Тихого места" Джона Красински.

16 мая 2024 года в широкий украинский прокат выйдет полуанимационный комедийный фэнтези "Воображаемые друзья" (IF) со звездой "Дэдпула" Райаном Рейнольдсом в главной роли. Чего ожидать от новой режиссерской работы звезды "Офиса" Джона Красински, читайте в обзоре УНИАН.

О режиссере

Джон Красински начинал свою карьеру в кино как актер, а настоящий успех ему принесла роль одного из центральных персонажей культового псевдодокументального комедийного сериала "Офис" – главного шутника коллектива Джима Гелперта. Он был задействован во всех девяти сезонах шоу с 2005 по 2013 годы.

Также его можно было увидеть в таких фильмах, как "Отпуск по обмену", "Жених напрокат", "Как все запутано", "13 часов: Тайные воины Бенгази" и "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (камео в роли Рида Ричардса из альтернативной "Фантастической четверки").

Впервые свои силы в режиссуре Красински попробовал в 2009 году с независимой комедийной драмой "Короткие интервью с отвратительными людьми". Впрочем, эта попытка выдалась не очень удачной – лента получила посредственные отзывы и не имела коммерческого успеха.

Впрочем, он сдаваться не собирался. Следующая его работа "по ту сторону экрана", правда, только в роли сценариста и продюсера, вышла в 2012 году – драма Гаса Ван Сента "Земля обетованная", сценарий к которой Кразински написал вместе с Мэттом Дэймоном. Они же оба сыграли главные роли в фильме. Этот фильм хоть звезд с неба не хватал, но все же был воспринят куда лучше.

В 2016 году Красински представил свою вторую режиссерскую работу – романтическую комедию "Холлеры", с собой же в главной роли, но опять получил средние отзывы.

Далее он решил двинуться совсем другой дорогой – и, в конце концов, третья режиссерская работа Красински принесла ему признание на этих просторах. В 2018 году на экраны вышел постапокалиптический научно-фантастический фильм ужасов "Тихое место", в котором Красински выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной мужской роли. Более того, на главную женскую роль он взял свою жену – британскую актрису Эмили Блант ("Сикарио", "Девушка в поезде", "Оппенгеймер","Каскадер").

Лента об альтернативном мире, который был вынужден замолчать после нашествия кровожадных гигантских монстров, получила восторженные отзывы от критиков и зрителей, а также целую кучу престижных наград и номинаций. А, главное, была финансово успешной в прокате – при скромном бюджете в 17 миллионов долларов "Тихое место" собрало более 340 миллионов долларов.

Свой успех как режиссера и сценариста Красински закрепил фильмом "Тихое место 2" 2020 года, до которого, правда, его собственный персонаж не дожил. Лента также была положительно воспринята как критиками, так и зрителями, а также собрала хорошую кассу, особенно как для ковидного периода.

Параллельно, с 2018 по 2023 год, Кразински исполнял главную роль в шпионском сериале "Джек Райан" от Prime Video и работал над своей пятой режиссерской работой – полуанимационным комедийным фэнтези "Воображаемые друзья".

О чем фильм

В центре сюжета фильма – 12-летняя девочка по имени Би, которая переживает сложный период в жизни. Несколько лет назад ее мать умерла от тяжелой болезни, и вот теперь уже ее папа оказался на больничной койке в ожидании сложной операции. Пока отец находится в больнице, Би переезжает жить к своей бабушке в дом, в котором прошло ее детство. И тут начинают происходить странные вещи.

Внезапно девочка обнаруживает, что она может видеть воображаемых друзей других людей, которых те имели в детстве, но впоследствии забыли. Из-за этого всем этим странным созданием грозит постепенное исчезновение. Тогда же Би обнаруживает, что ее сосед, загадочный "человек с верхнего этажа" Кэл, имеет такую же способность. Хотя последний не очень рад появлению новой знакомой, вскоре они объединяют усилия, чтобы помочь всем этим воображаемым друзьям найти себе "новых детей", ну или же воссоединиться со своими "старыми людьми".

Актеры и персонажи

Главную роль Би в фильме довольно уверенно исполнила молодая американская актриса Кейли Флеминг, которая дебютировала в кино в 2015 году с небольшой роли юной Рей в фильме "Звездные войны: Пробуждение Силы". Еще одна ее заметная работа – роль Юдит Граймс в 9-11 сезонах зомби-хоррор сериала "Ходячие мертвецы".

Образ ее соседа воплотил всегда харизматичный Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Дэдпул", "Проект "Адам"), а безымянного любящего отца-мечтателя главной героини сыграл сам Джон Красински. Роль бабушки Би досталась Фионе Шоу, наиболее известной нашему зрителю по образу Петунии Дурсли во франшизе "Гарри Поттер".

В то же время, в оригинальной версии анимационных персонажей озвучила целая армия топ-звезд Голливуда – Стив Карелл (сериалы "Офис", "Утреннее шоу", "Космические войска"), Фиби Уоллер-Бридж ("Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Дрянь"), Эмили Блант ("Оппенгеймер", "Тихое место"), Мэтт Деймон ("Марсианин", "Оппенгеймер", "Эйр"), Сэм Роквелл ("Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), а еще Джордж Клуни ("От заката до рассвета", "Одиннадцать друзей Оушена"), Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Однажды в... Голливуде"), Брэдли Купер ("Рождение звезды", "Мальчишник в Вегасе") и многие другие.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась во Франции 8 мая 2024 года, также в избранных кинотеатрах отдельных стран с конца прошлой недели его можно было посмотреть в формате премьерных показов, в том числе и в Украине. В широкий же прокат он выйдет на этой неделе – с 16 мая.

На данный момент на IMDb фильм имеет оценку 6,9 баллов из 10 на основе почти 600 голосов зрителей.

Наш вердикт

Некоторые зрители могут ошибочно воспринять "Воображаемые друзья" как кино для детей, но это не совсем так. Фильм раскручивается постепенно, причем сразу с тяжелой темы, поэтому не исключено, что маленькие дети начнут скучать довольно быстро.

На самом деле это скорее фильм о взрослении, основной посыл которого поймут только взрослые люди. В начале фильма Би постоянно акцентирует внимание на том, что ей аж 12 лет и она уже давно не ребенок. Она очень спешит вырасти, еще не понимая, что эти прекрасные времена детства пройдут очень быстро и во взрослом возрасте их уже нельзя будет вернуть, поэтому стоит наслаждаться ими, пока есть время и ее еще не "съела" взрослая жизнь.

Собственно, главной проблемой фильма является именно то, что он не совсем определился с целевой аудиторией – для детей он слишком сложный, но в то же время в некоторых моментах он снят именно как детское кино, что может вызвать определенный резонанс у взрослой аудитории.

Итак, на выходе имеем довольно трогательное и милое кино, которое с легкостью может выжать слезу по утраченному детству у взрослых зрителей, но детская аудитория на нем может заскучать. Лента яркая и с хорошим актерским составом – отличный вариант для тех, кому хочется почувствовать немножко "тепла и добра", а, возможно, и немного задуматься о быстротечности своей жизни.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко