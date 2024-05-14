Кадровые чистки в России продолжаются.

В России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, пишет ТАСС. Ранее он возглавлял Восьмое управление Генштаба Вооруженных сил России (Служба защиты гостайны).

Российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник пишет, что генерал-лейтенанта задержали еще вчера. Около 05:00 контрразведчики в балаклавах и с ломами "вынесли" ворота и окна его особняка, действовали жестко.

В момент штурма в доме находился Кузнецов и его жена - бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии Ракетных войск стратегического назначения и других структур Министерства обороны.

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Журналисты пишут, что Кузнецова "буквально вытащили из постели" и увезли на допрос. Одному из его родственников потребовалась медпомощь, жена до сих пор остатется в Следственном комитете.

Кадровые чистки в Минобороны России:

23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его обвиняют в получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

12 мая Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу. Его заменит бывший вице-премьер и советника Путина по экономической политике Андрей Белоусов. Сам Шойгу станет секретарем Совета безопасности.

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