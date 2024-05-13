Администрация собирает подрядчиков на заседание.

Харьковская областная военная администрация проведет заседание, на котором обсудят состояние фортификационных сооружений в области.

Об этом вечером сообщил глава администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" будут присутствовать все участники процесса строительства фортификационных сооружений. Результаты встречи обещают озвучить.

"Относительно фортификаций Харьковщины. Сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений. Каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах", - отметил Синегубов. Видео дня

Наступление России на Харьковщине: что известно

Напомним, что в пятницу российские оккупационные войска пошли в наступление и попытались прорвать линию украинской обороны на севере Харьковской области. Продолжаются тяжелые бои, аналитики сообщают о захвате ряда населенных пунктов.

Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский пожаловался на отсутствие необходимых фортификаций, из-за которого оккупанты могут быстро продвигаться.

На это отреагировал глава администрации Государственной спецслужбы транспорта Министерства обороны, бригадный генерал Александр Яковец. Он объяснил, как именно осуществляют фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

Вас также могут заинтересовать новости: