Путин сосредоточился на подчинении экономики страны своим военным потребностям.

Для Владимира Путина назначение нового министра обороны является новым строительным материалом для ведения длительной войны. Экономист Андрей Белоусов впервые появившись на публике в роли главы Минобороны, говорил о бюрократии, а не о поле боя, пишет The New York Time.

По словам журналистов, это свидетельствует о признании того, что военное производство, которое обеспечивает российскую войну и подогревает российскую экономику, должно быть тщательно управляемым, чтобы выдержать войну на истощение. В то же время, Россия играет в долгую игру на поле боя.

В своем телевизионном выступлении в понедельник в верхней палате российского парламента, которая, как ожидается, утвердит его кандидатуру, Белоусов отметил бюрократические детали быстрорастущих военных усилий и не сделал ни одной ссылки на ситуацию на фронте. Своим приоритетом он назвал улучшение стандартов ухода и жизни для солдат, ветеранов и их семей.

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Чрезмерная бумажная волокита, с которой сталкиваются бойцы при получении льгот, по его словам, должна быть решена "в рамках межведомственной электронной координации".

Авторы подчеркивают, что такие заявления стали ярким примером того, как внезапный подъем немногословного эксперта по экономической политике во главе огромного военного аппарата, стал новым компонентом стратегии Путина, направленной на победу над Украиной и Западом в войне на истощение.

В статье указано, что Путин сосредоточился на подчинении экономики страны своим военным потребностям, рассчитывая на то, что война в Украине или, по крайней мере, милитаризованное противостояние с Западом может определить будущее России на долгие годы.

"Приоритетом Путина является война, а война на истощение выигрывается экономикой", – сказала Александра Прокопенко, бывший сотрудник российского центрального банка, которая сейчас работает в Евразийском центре Карнеги в Берлине.

За более чем шесть лет работы в должности экономического советника Путина господин Белоусов получил репутацию убежденного сторонника доминирующей роли государства в экономике и высоких государственных расходов. Назначение методичного бюрократа для надзора за военными усилиями России также совпадает с консолидацией более медленной российской стратегии на поле боя.

Неудачные попытки ошеломить врага в первый месяц вторжения в 2022 году с помощью бронетанковых ударов и десанта уступили место систематическому прорыву украинской обороны вдоль большей части фронта. Эта стратегия позволила РФ использовать свое превосходство в живой силе и огневой мощи для постепенного продвижения вперед против перенапряженных и истощенных защитников Украины.

На прошлой неделе Россия усилила стратегию истощения, открыв новый фронт в северном приграничном Харьковском регионе Украины. Потеряв элемент неожиданности, на этот раз РФ использовала небольшие подразделения пехоты при поддержке артиллерии для медленного продвижения вперед.

Военные аналитики говорят, что новое наступление имеет мало шансов на захват Харькова, второго по величине мегаполиса Украины. Но, похоже, что эти атаки позволили оттянуть на себя подкрепления с других участков фронта.

Кадровые изменения в РФ

Ранее УНИАН писал, что назначение Белоусова показало, что Путин готов воевать всерьез и надолго. Путин хочет, чтобы вооруженные силы России были лучше обеспечены, поскольку готов к длительной войне на истощение.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко также считает, что все кадровые перемещения в России свидетельствуют о подготовке РФ к длительной войне, и ни о каких мирных переговорах речь не идет.

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