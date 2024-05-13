Россиян очень много, отметил секретарь СНБО.

Российские оккупационные войска собрали на границе с Харьковской областью около 50 тысяч солдат.

Такое заявление сделал в видео, опубликованном Le Figaro, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Отмечается, что участие в наступлении на Харьковщине принимают более 30 тысяч оккупантов.

"Военные, по их докладам, готовы к отражению, ведут тяжелые бои. Но россиян очень много. Около 50 тысяч было на границе. Сейчас наступают более 30 тысяч", – сказал он. Видео дня

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