СМИ выяснили, что горе-контрабандистом был ученый, изучающий этих созданий.

Турецкая полиция арестовала мужчину при попытке сесть на самолет с чемоданом, полным ядовитых пауков и скорпионов. Как сообщает Independent, происшествие произошло в аэропорту Стамбула.

В багаже мужчина имел десятки мешков, которые содержали около 1500 ценных скорпионов и пауков, в том числе тарантулов, а также десятки пластиковых бутылок с неопределенной жидкостью. По данным турецких СМИ, нарушителем оказался куратор исторического музея США Лоренцо Прендини.

На веб-сайте музея Прендини указан как куратор коллекций пауков, скорпионов и многоножек. В нем сказано, что его исследования пауков и скорпионов привели его в более чем 30 стран.

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Полиция заявила, что изъятые экземпляры были эндемичными для Турции, их ДНК можно было скопировать, а их яды выдоить для использования в изготовлении лекарств. Подозреваемому грозит обвинение в соответствии с законом о борьбе с контрабандой.

"Понятно, что эти лекарства имеют очень высокую финансовую ценность, и поэтому вывоз этих видов животных за границу строго запрещен", - говорится в сообщении полиции.

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Как писал УНИАН, в Китае местный зоопарк подвергся бешеной критике после того, как посадил в вольер окрашенных собак. После покраски собаки внешне напоминали медведей вида панда, но подделка была легко заметной.

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