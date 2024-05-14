Турецкая полиция арестовала мужчину при попытке сесть на самолет с чемоданом, полным ядовитых пауков и скорпионов. Как сообщает Independent, происшествие произошло в аэропорту Стамбула.
В багаже мужчина имел десятки мешков, которые содержали около 1500 ценных скорпионов и пауков, в том числе тарантулов, а также десятки пластиковых бутылок с неопределенной жидкостью. По данным турецких СМИ, нарушителем оказался куратор исторического музея США Лоренцо Прендини.
На веб-сайте музея Прендини указан как куратор коллекций пауков, скорпионов и многоножек. В нем сказано, что его исследования пауков и скорпионов привели его в более чем 30 стран.
Полиция заявила, что изъятые экземпляры были эндемичными для Турции, их ДНК можно было скопировать, а их яды выдоить для использования в изготовлении лекарств. Подозреваемому грозит обвинение в соответствии с законом о борьбе с контрабандой.
"Понятно, что эти лекарства имеют очень высокую финансовую ценность, и поэтому вывоз этих видов животных за границу строго запрещен", - говорится в сообщении полиции.
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