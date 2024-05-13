Враг накапливает силы для штурма Волчанска, но ВСУ ему противодействуют.

Силы обороны ведут бои с агрессором на подступах к Волчанску. Ситуация сложная, но она была бы хуже, если бы за последние два месяца не были подготовлены необходимые резервы. Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

"Ситуация в районах боевых действий остается сложной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Силы обороны делают все возможное для истощения наступательного потенциала врага", - заявил он.

В подтверждение этого Баргилевич акцентировал, что за минувшие сутки агрессор понес рекордные потери за все время войны - 1740 человек, 31 танк и много другой техники.

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По словам генерала, на Харьковском направлении россияне пытаются подходить малыми группами и концентрируют группировку к северу от Волчанска, чтобы штурмовать город.

"Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже", - подчеркнул генерал.

Баргилевич отметил, что Генштаб выделил необходимое количество средств огневого поражения и организовал их соответствующее размещение.

"Мы должны понимать, что сколько бы резервов мы не подготовили, россиян все равно больше. Поэтому, с начала полномасштабного вторжения мы воюем в условиях их численного превосходства. Но делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить их продвижение, нанести как можно больше потерь врагу и перехватить инициативу", - подчеркнул начальник Генштаба.

Россия атакует Харьковскую область: последние новости

Как писал УНИАН, 3-я штурмовая бригада показала кадры уничтожения российской колонны техники и пехоты, которая пыталась осуществить прорыв на Харьковщине. Три единицы техники уничтожены безвозвратно и еще четыре поражены. Солдаты разбежались по посадкам, но часть личного состава врага наши бойцы нашли и зачистили: уничтожено до взвода российской пехоты, не считая экипажей.

Украинские военные также опровергли ложь российской пропаганды о якобы выходе ВСУ из Волчанска. По состоянию на 16 часов город контролирует украинская армия, о чем свидетельствуют обнародованные видеозаписи с улиц Волчанска.

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