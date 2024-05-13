Реперша отметила, что они смогли пойти против запретов.

Сегодня, 13 мая, в Киев после "Евровидения-2024" вернулась украинская делегация и рэперша Alyona Alyona. Она вместе с Jerry Heil спела на шоу песню "Teresa & Maria", которая получила 453 балла и принесла третье место Украине.

Но во время разговора с журналистами Alyona Alyona отметила, что на "Евровидении-2024" было "прессование" по политической теме. Организаторы шоу заклеивали любую надпись или бренд. Но девушки тайком надели футболки с призывом "Free Azovstal Defenders".

"Мы, рискуя, тайно решили все такие одеться. Но если бы нас дисквалифицировали, в следующем году вообще бы не пустили", - рассказала рэперша в интервью для Радио Свобода.

Она также добавила, что фраза в финале их выступления "Peace for Ukraine" - тоже риск, который утверждали всей командой. Также решение сказать об этом со сцены поддержал представитель государства и Общественный вещатель.

По словам представительницы Украины на "Евровидении-2024", конкурс смотрело в прямом эфире примерно 12 тысяч зрителей, а онлайн более 200 миллионов. Поэтому они вместе с Jerry Heil радуются, что смогли хоть немного напомнить миру о войне в Украине.

"Ситуация именно сейчас очень жесткая и особенно сейчас надо кричать и о пленных, и о том, что нам нужно то оружие, которое мы все просим. А нам почему-то дают его гораздо позже, чем надо".

Напомним, ранее "Евровидение" запретило использовать флаг ЕС во время шоу.

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