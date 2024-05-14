Врагу не хватает ресурсов, чтобы проломить украинскую оборону, говорит он.

Обострение на Харьковщине не сказалось на действиях российских оккупантов в районе города Часов Яр, оккупантам не хватает ресурсов, чтобы проломить украинскую оборону.

Об этом рассказал заместитель командира второго штурмового батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко в эфире телемарафона. "Ситуация вокруг Часового Яра не меняется. Линия фронта не продвигается в ту или иную сторону. Противник, скажем так, не пытается искать новых каких-то способов или направлений для своих атак",- отметил он.

Тарасенко добавил, что "некоторое ослабление наступательного порыва" оккупантов, скорее всего, связано с большими потерями РФ у Часового Яра. "И с недостаточностью ресурсов для того, чтобы проломить достаточно надежную оборону Вооруженных Сил в этом районе", - подчеркнул военный.

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Также он отметил, что сейчас запаса снарядов хватает, чтобы останавливать россиян. "Его всегда недостаточно, об этом скажет любой артиллерист. В целом результат говорит о том, что на минимальном пределе, но есть чем сдерживать противника. Конечно, дефицит некоторых калибров на советские минометы, минометы различных систем, однако компенсируем FPV- ронами, сбросами, крайне качественной работой наших пилотов", - добавил Тарасенко.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, 12 мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что войска РФ продолжают штурмы возле Часового Яра и Красногоровки.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за последние сутки на линии фронта произошло около 140 боевых столкновений. На Харьковском направлении их количество возросло до 13. Также сообщалось, что в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили российский самолет Су-25.

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