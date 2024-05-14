Эти продукты лучше держать в недоступном для собак месте.

Собаки склонны лакомиться любой едой, которую только могут найти, - от яблочного пирога до стейков. И хотя многие из этих продуктов не причинят вреда вашему питомцу, есть те, которые могут быть смертельно опасны.

Как пишет портал marthastewart.com, при употреблении таких продуктов у собак может наблюдаться рвота, снижение аппетита, вялость, изменение дыхания, нарушение координации или явная боль.

Шоколад

Теобромин и кофеин, содержащиеся в шоколаде, могут влиять на желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему и сердце собаки, вызывая рвоту и диарею, судороги, ненормальное сердцебиение и мышечную дрожь. При этом темный шоколад более токсичен, чем молочный или белый, говорит Сейдж Де Роза, доктор ветеринарной медицины из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета.

Видео дня

Кофеин

Кофеин токсичен для собак не только при употреблении шоколада, но и сам по себе. Как отмечает Уитни Миллер, главный ветеринар Petco, признаками того, что собака могла проглотить кофеин, являются учащенное дыхание, беспокойство, ненормальное сердцебиение, высокая температура тела и мышечная дрожь.

Чеснок, лук и шнитт-лук

Чеснок, лук и шнитт-лук содержат соединения, которые могут вызвать окислительное повреждение клеток организма собаки.

Вначале эти продукты могут вызвать рвоту, а затем разрушить красные кровяные тельца и вызвать анемию. Симптомы отравления могут включать вялость и/или слабость, бледность десен и обесцвеченную мочу, говорит доктор Миллер.

Виноград и изюм

Исследователи все еще не установили конкретное вещество, которое делает виноград и изюм токсичными для собак, но указывают, что употребление этих фруктов в свежем или сушеном виде может вызвать повреждение почек.

Отравление виноградом часто проходит в два этапа, начиная с таких симптомов, как вялость, отсутствие аппетита, обезвоживание и учащенное дыхание в первые 24 часа, и заканчивая дальнейшими признаками почечной недостаточности, такими как рвота, чрезмерная жажда или мочеиспускание, боль в животе и кома, говорит Миллер.

Хлебное тесто

Алкоголь и газ, выделяемые дрожжами в процессе брожения, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у вашего питомца. Всасывание алкоголя из желудка в кровь может вызвать рвоту и диарею, повышенную жажду, низкий уровень сахара в крови, нарушение координации, тремор, судороги и смерть.

Скопление газов в желудке может привести к его вздутию, что может стать источником дискомфорта и, что более серьезно, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Жирное мясо

В целом, продукты с высоким содержанием жира, хотя и не обязательно токсичные для собак, могут вызвать воспаление поджелудочной железы (панкреатит), что может привести к снижению аппетита, болям в животе, рвоте и диарее, говорит доктор Де Роза.

Ксилит

Ксилит, заменитель сахара, используется для снижения калорийности различных продуктов. При этом у собак ксилит провоцирует поджелудочную железу на выброс инсулина, что может вызвать опасное падение уровня сахара в крови. Признаками отравления может быть рвота, за которой следует вялость, слабость, нарушение координации и другие симптомы низкого уровня сахара в крови, которые могут проявиться даже спустя 24 часа.

Ранее УНИАН писал о 6 продуктах, которые, по мрнению ветеринаров, никогда нельзя давать котам.

Вас также могут заинтересовать новости: