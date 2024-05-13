Германия последовательно работает над расширением системы ПВО в Украине, говорит немецкий посол.

В мае Украина получит еще одну новейшую систему противовоздушной обороны Iris-T. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Германии в Киеве Мартин Йегер.

По его словам, поддержка Германии будет развиваться в соответствии с потребностями Украины. "Мы сейчас видим именно наибольшую потребность в ПВО. Смотрите на энергетическую систему, на энергоснабжение, которое было сильно поражено. Мы сейчас помогаем в восстановлении именно энергетической инфраструктуры, учитывая зиму", - сказал он.

Как отметил посол, если Украина не будет иметь достаточного количества средств противовоздушной обороны, то будет очень трудно отражать будущие атаки.

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"Поэтому мы решили делать еще больше, чем до сих пор, в секторе ПВО. Мы сегодня уже имеем две системы Patriot в стране, и мы привезем сюда еще одну, третью систему. Это нелегко для нас, потому что мы имеем свои обязанности в НАТО. И это будет означать, что 25% наших Patriot будет находиться в Украине", - отметил Йегер.

По его словам, "нет ни одной другой такой страны в мире, которая столько отдает". "Однако, кроме систем Patriot, есть еще система Iris-T. Уже некоторые системы здесь есть, и сейчас, в мае, прибудет еще одна система. Кроме того, мы обещали Украине, что мы в этом году, в следующем году и еще в 2026 году будем поставлять еще новые такие системы", - заявил дипломат.

Так, отметил он, Германия последовательно работает над расширением системы ПВО в Украине.

"Кроме того, мы привезли сюда "Гепарды" и совершенно новую систему, которая была разработана только что в Германии. Она называется Skynex, и умеет примерно то же, что и Gepard, но еще лучше. И эта система тоже будет задействована здесь", - сказал Йегер.

Посол подытожил, что Германия считает, что Украине нужно еще больше систем ПВО, поэтому страна начала большую дипломатическую инициативу, где она обращается к другим странам, чтобы они дополнительно предоставляли нашей стране системы ПВО.

Дополнительные ПВО от Германии

Как писал УНИАН, в апреле глава оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух анонсировал передачу Украине еще одной системы IRIS-T.

"Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая - всего через несколько недель", - сказал он.

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