Согласно онлайн-картам, расстояние от этого села до Харькова составляет около 40 километров.

Российские оккупационные войска продолжают давить на позиции украинских защитников в Харьковской области. Враг имеет определенные успехи.

В частности, как сообщает проект DeepState, россияне подняли свой флаг в населенном пункте Глубокое. Согласно онлайн-картам, расстояние от этого села до Харькова составляет около 40 километров.

"Кацапская тряпка вывешена в Глубоком на Харьковщине. В результате вчерашних боев, врагу удалось захватить или все село, или его основную часть", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что под вопросом остаются "улица Студенческая и параллельная ей".

Ситуация на Харьковщине: последние новости

Уже несколько дней россияне ведут наступление на Харьковщине. За это время враг смог захватить минимум 10 населенных пунктов, сообщил аналитики издания Bild Юлиан Рёпке.

О ситуации на Харьковском направлении также информируют в Генштабе ВСУ. Отмечается, что там продолжаются бои, подразделения украинской армии проводят зачистку на северной окраине Волчанска.

По состоянию на 17:00 количество боевых столкновений с противником на том направлении Количество увеличилось до 12. В частности, начались боевые столкновения в районе населенного пункта Старица.

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