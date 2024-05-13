Рассказываем, как ухаживать за тюльпанами после цветения - нужно ли их срезать, удобрять и выкапывать.

Тюльпаны любят внимание не только до цветения, но и после. Давайте разберемся, когда и как обрезать тюльпаны и нужно ли это делать, чем удобрять цветы и какие луковички выкапывать, а какие можно оставить на клумбе на следующий год.

Нужно ли обрезать тюльпаны, когда они отцвели

Большинство садоводов и дачников срезают цветоносы тюльпанов после цветения - и правильно делают. Но нужно это не только для красоты клумбы, а в первую очередь для того, чтобы цветок не тратил свои силы на питание бутона, а отдавал их луковичке. Во время вегетации у тюльпана формируется молодая луковица, а то и не одна, а внутри зарождается побег на следующий год.

Когда и как обрезать тюльпаны после цветения? Цветоносы можно срезать сразу же после того, как тюльпаны отцвели и у них опали лепестки. Зеленые листья трогать нельзя - они еще питают луковицу. Листья должны сами пожелтеть.

Видео дня

Совет: чтобы легче было найти луковичку для выкапывания, это место нужно отметить.

Срезать цветоносы нужно острым инструментом - секатором удобнее всего, но можно и ножницами, предварительно продезинфицируйте их.

Обратите внимание, как правильно обрезать тюльпаны еще цветущие - их нужно не срезать, а ломать и при этом обязательно оставить два нижних листика.

Чем удобрять тюльпаны после цветения

Тюльпаны удобряют не всегда - как правило, если им нравится почва и климат, они прекрасно растут и сами. Но если у вас сортовые цветы, то об этом можно побеспокоиться.

После того, как тюльпаны отцвели, им нужен полив в течние 2 недель. Если идут дожди - дополнительно не заливайте. Подкормить цветы можно фосфором и калием в пропорции 1:1 (на 1 кв. м нужно будет 30 г такой смеси). Но вот навоз добавлять в почву не советуют - от него могут загнивать луковички.

Когда выкапывать луковицы тюльпанов и нужно ли это делать

Луковицы цветов тоже выкапывают не всегда - часто они остаются на клумбе в течение 3-6 лет. Выкапывать нужно в том случае, если вы планируете их пересадить, а также советуют выкапывать сортовые тюльпаны - чтобы не перевести сорт.

Когда выкапывают луковицы тюльпанов? Ориентировочно - в конце июня-середине июля, но если сорт ранний, то, возможно, немного раньше.

Лучше всего ориентироваться на внешний вид цветов: две трети листьев должны пожелтеть.

Если выкопать раньше, луковичка не наберет достаточно силы, а если опоздать - она может пересохнуть. Луковички после выкопки нужно осмотреть и выбросить те, которые поражены чем-то. Остальные - просушить в тени в течение 3 дней, очистить от ненужной шелухи и корешков и положить на хранение.

Как хранить луковицы тюльпанов? Заверните каждую луковичку в газету или пергамент, в которых нужно проделать небольшую дырку для вентиляции. Положите в холодильник: на нижнюю полку, если морозилка сверху и на верхнюю - если снизу. Можно хранить на застекленном балконе, если есть погреб - спустите в погреб. Важно, чтобы температура при хранении не превышала 5°С, иначе луковички начнут прорастать.

Высаживать обратно на клумбу тюльпаны нужно уже осенью - где-то с середины сентября.

Ранее мы рассказывали, чем опасна ирисовая муха и как с ней бороться.

Вас также могут заинтересовать новости: