Это помогло бы освободить украинские войска для борьбы на фронте.

Правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки войск в западную Украину, чтобы взять на себя непрямые боевые, "тыловые" функции украинских войск с целью освободить их для борьбы на фронте. Об этом сообщил в интервью Breaking Defense советник президента по национальной безопасности страны Мадис Ролл.

Он сказал, что в настоящее время исполнительная власть проводит анализ такого возможного шага, и хотя Эстония предпочла бы совершать такие действия в рамках полной миссии НАТО - "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость", - он не исключил, что Эстония будет действовать в составе меньшей коалиции.

"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать", - сказал Ролл.

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Он также подчеркнул, что "не исключено", что страны НАТО, выступающие против такого шага, изменят свое мнение "со временем".

Комментарии Ролла появились после того, как глава эстонских сил обороны генерал Мартин Херем в интервью Breaking Defense на прошлой неделе рассказал, что несколько месяцев назад в армии обсуждался вопрос об отправке войск на запад Украины для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика или противовоздушная оборона некоторых западных городов, но после того, как эта идея вызвала общественное негодование, эти переговори утихли.

Отправка западных войск в Украину - мнения

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе обсуждают отправку западных войск в Украину.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла о том, что ее страна готова отправить свои войска на учения в Украину. Однако, по ее словам, Киев пока не обращался с такой просьбой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что войска НАТО в Украине помогли бы оттеснить россиян. Однако, по его словам, пока Украина просит своих партнеров и союзников только о предоставлении необходимой военной техники, чтобы защититься от российской агрессии.

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