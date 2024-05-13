Командование понимает замысел врага на оттягивание наших сил.

Силы обороны проводят контрударные действия на Харьковском направлении, в частности возле Волчанска, где украинская оборона уже усилена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Харьковщина - продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатий за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику", - заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил воинов, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

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"В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно - Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что наша задача абсолютно понятна - сорвать российскую попытку расширить войну.

"Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях сейчас - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донецкой области. Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил военных за сбитый российский Су-25 в Донецкой области. "Ребята из 110-й отдельной механизированной бригады. Молодцы, ребята!" - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он выразил благодарность всем представителям областной власти в прифронтовых регионах, в приграничье и местным общинам, работникам Национальной полиции Украины, которые помогают - обеспечивают эвакуацию людей и поддержку в условиях постоянных российских ударов.

"Максимум нужно сделать, чтобы именно оккупант терял, а не мы, не украинцы", - сказал Зеленский.

Бои на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 13 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12.

Подразделения украинских войск нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск.

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