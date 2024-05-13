Напомним, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.

Истребители F-16 из Дании будут в распоряжении Воздушных сил Украины в течение месяца.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Метте Фредериксен, об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в соцсети Х.

Напомним, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.

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F-16 для Украины: важные новости

Недавно британское издание Evening Standard писало, что Украина получит первые американские истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель. При этом количество истребителей, которые планируют поставить, не раскрывалось.

Ранее стало известно, что Украина получила первый тренажер истребителя F-16. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что его предоставила Чехия. Отмечалось, что основной модуль тренажера уже тестируют специалисты на базе одной из бригад тактической авиации. Далее будет смонтирована гидравлика и кабина, чтобы пилот мог максимально почувствовать реалистичность тренировочного полета.

Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что определенное количество украинских пилотов завершает свое обучение на западных современных истребителях F-16. По его словам, подготовка пилотов продолжается постоянно.

"Этот процесс постоянно продолжается на разных уровнях. И мы уже имеем летчиков, которые непосредственно завершают свое обучение на F-16. И как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину. Конечно, эти пилоты уже будут готовы для выполнения боевых задач непосредственно в воздушном пространстве в украинском небе", – рассказал Евлаш.

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