Организаторы конкурса спровоцировали новый скандал.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" уже завершился, однако до сих пор появляются новые скандалы вокруг шоу.

Оказалось, что организаторы конкурса запретили приносить флаг Европейского союза в концертный зал во время гранд-финала, несмотря на то, что многие страны-члены ЕС участвовали в "Евровидении". Об этом пишет издание Independent.

Поэтому Европейская комиссия резко отреагировала на инцидент и заявила, что планирует серьезный разговор по этому поводу. Например, представитель Комиссии ЕС Эрик Мамер отметил, что до сих пор не понимает причину такого решения.

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"Пока нет информации от организаторов о мотивах отказа от Европейского флага во время мероприятия, но запрет разозлил вице-президента ЕС. Мы, конечно, призываем EBU понять, что это ошибка", - сказал Эрик.

В свою очередь вице-президент Комиссии Европейского союза сказала, что решение запретить флаг было подарком "врагам Европы".

К слову, накануне гранд-финала было заявлено, что владельцам билетов действительно разрешено приносить и показывать только флаги, которые представляют страны-участницы, а также флаг цвета радуги, который является символом ЛГБТК+-сообществ.

Пока официально организаторы не комментировали инцидент, но некоторые представители, которые отвечали за телетрансляцию сказали так:

"Из-за роста геополитической напряженности политика использования флагов на мероприятии в этом году соблюдалась строже со стороны службы безопасности. Мы еще раз рассмотрим политику флагов на 2025 год вместе с новой принимающей телекомпанией".

Напомним, ранее стало известно, что из-за представительницы Израиля на финале "Евровидения-2024" собрался митинг.

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