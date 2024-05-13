В ближайшее время Соединенные Штаты Америки объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на сегодняшнем пресс-брифинге. По его словам, о новой помощи планируют сообщить уже в ближайшие дни. Что именно войдет в этот пакет - неизвестно.
Советник американского лидера Джо Байдена также отметил, что сейчас Соединенные Штаты делают все возможное для поставки оружия Украине, поскольку она столкнулась с новым наступлением российских захватнических войск.
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