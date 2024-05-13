Черник подчеркнул, что это война экзистенциального порядка.

Российские войска могут попытаться повторить действия, которые сейчас происходят на Харьковщине, в еще двух областях. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник.

"Я не ожидаю от них никаких сюрпризов. Для меня то, что произошла рейдовая операция по Харьковщине, – абсолютно приемлемый сценарий. Это мы почему-то пришли к выводу, что противник уже выхолостился, и мы со дня на день думаем, "а вдруг пронесет"", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Черник подчеркнул, что это война экзистенциального порядка. Российские захватчики "бьются насмерть за свою "империю".

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"Возможны ли подобные такие же действия на Сумщине и даже на Киевщине. Почему нет? Я не утверждаю на 100%, что они будут. Но что от них этого следует ожидать – однозначно да. Несмотря на то, что не такие уж большие силы там сконцентрированы – до 40 тысяч военнослужащих на 750 километров. Для такого беспокоящего режима, чтобы "трепать" нас и самое главное – внутри разгонять панику, что вот-вот наступит военный апокалипсис, этих сил достаточно", – резюмировал он.

Наступление на Харьковщине: последние новости

Российские захватчики собрали на границе с Харьковщиной 50-тысячное войско. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. По его словам, в наступлении враг задействовал более 30 тысяч солдат.

Ранее в Генштабе рассказали, что происходит на Харьковском направлении. К вечеру количество боевых столкновений увеличилось до 13. Подразделения украинской армии проводят зачистку на северной окраине Волчанска.

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