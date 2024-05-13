Комбриг напомнил, что враг зашел в серую зону, поэтому успех наступления является весьма условным.

Боец ВСУ и военный блогер обвинил одну из бригад территориальной обороны в самовольном оставлении позиций во время российского наступления на Харьковщине, что позволило россиянам быстро подобраться к Волчанску. В самой бригаде обвинения опровергают.

О несанкционированном отступлении 125-й бригады ТРО накануне сообщил военный Денис Ярославский в своем блоге в Фейсбук. Упрек в адрес бригады был сказан в контексте того, что у границы не было оборонительных укреплений.

"Знаю, что покинувшие позиции 125 ТРО, уже дают расклад о том, что им впаривали на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновных накажут", - написал он.

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Пост Ярославского широко разошелся в соцсетях, и на него обратили внимание в самой 125-й отдельной бригаде ТрО ВСУ. Там публикацию назвали "вкраплением откровенной ИПСО".

"То ли от незнания ситуации, то ли от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию... Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках", - заявил командир бригады Артур Горбенко.

Он отметил, что населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", поэтому успех россиян "является достаточно условным и стоит ему огромных потерь".

Ситуация на Харьковщине: последние новости

Как писал УНИАН, в вечернем видеообращении президент Зеленский сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия на Харьковском направлении, в частности возле Волчанска. По его словам, украинская оборона там уже усилена.

Вместе с тем начальник Генштаба Анатолий Баргилевич рассказал, что сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. По его словам, Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу, привлекая ранее подготовленные резервы.

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