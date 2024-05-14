Россияне подтянули свои системы РЭБ, это усложняет работу.

В подразделении беспилотных авиационных комплексов Сил обороны "Острые козырьки" рассказали о ситуации в Харьковской области.

Бойцы опубликовали в своем Telegram-канале итоги работы за понедельник, 13 мая. По их словам, авиация российских захватнических войск работает очень мощно - только по их направлению оккупанты ударили около 20 КАБами. Также они подтянули системы РЭБ, из-за чего работать становится все сложнее.

Украинские военные отчитались о частичном уничтожении пехотных групп оккупантов, 82-мм миномета и двух блиндажей с пехотой и боевым комплектом. Также несколько российских пехотинцев получили тяжелые тяжелые ранения от сбросов с дрона.

Война в Украине: последние новости

10 мая российские захватчики пошли в наступление на севере Харьковской области. Сейчас на этом направлении идут тяжелые бои и продолжается эвакуация гражданских.

Вечером в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что на этом направлении произошло 13 боевых столкновений с россиянами. Украинские военные наносят удары и наращивают усилия.

В Соединенных Штатах считают, что российские оккупанты будут пытаться достичь большего прогресса, а также попытаются продвигаться на Харьков.

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