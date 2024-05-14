Некоторые люди путаются даже в названиях стран-соседок.

Иногда украинцы ошибаются в названиях хорошо знакомых им стран. Известный учитель Александр Авраменко решил расставить все точки над "і" в этом вопросе.

В эфире "Сніданку з 1+1" языковед рассказал, что такие ошибки допускаются даже при написании ценников. "Зайдем в супермаркет и что мы там увидим на ценнике? "Турція". Да нет в украинском языке такого слова. На украинском правильно называть эту страну Туреччиною", - говорит он.

Также учитель озвучил "топ" названий стран, которые часто неправильно называют:

не Словакія, а Словаччина;

не Арменія, а Вірменія;

не Венгрія, а Угорщина;

не Польша, а Польща;

не Білорусія, а Білорусь;

не Молдавія, а Молдова;

не Руминія, а Румунія;

не Германія, а Німеччина.

Другие языковые советы от Авраменко:

Ранее учитель предлагал прочитать стихотворение "Блакитна Панна", которое изучают украинские школьники. Он объяснил значение необычных слов, которые могут обогатить ваш словарный запас.

Также языковед объяснил, есть ли в украинском языке разница между словами "чоловік" и "мужчина".

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