Иногда украинцы ошибаются в названиях хорошо знакомых им стран. Известный учитель Александр Авраменко решил расставить все точки над "і" в этом вопросе.
В эфире "Сніданку з 1+1" языковед рассказал, что такие ошибки допускаются даже при написании ценников. "Зайдем в супермаркет и что мы там увидим на ценнике? "Турція". Да нет в украинском языке такого слова. На украинском правильно называть эту страну Туреччиною", - говорит он.
Также учитель озвучил "топ" названий стран, которые часто неправильно называют:
- не Словакія, а Словаччина;
- не Арменія, а Вірменія;
- не Венгрія, а Угорщина;
- не Польша, а Польща;
- не Білорусія, а Білорусь;
- не Молдавія, а Молдова;
- не Руминія, а Румунія;
- не Германія, а Німеччина.
Другие языковые советы от Авраменко:
Ранее учитель предлагал прочитать стихотворение "Блакитна Панна", которое изучают украинские школьники. Он объяснил значение необычных слов, которые могут обогатить ваш словарный запас.
Также языковед объяснил, есть ли в украинском языке разница между словами "чоловік" и "мужчина".