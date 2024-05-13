Он находился на ремонте в порту Архангельска.

В порту российского Архангельска горит теплоход "М.В. Ломоносов". Сообщается, что он находился на ремонте.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что на верхней палубе теплохода возникло возгорание площадью 936 квадратных метра.

По данным меестной администрации, людей внутри нет. Спасатели сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседнего судна. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, этот теплоход построили в 1962 году, в 2005 была проведена полная реконструкция. Длина судна составляет 78 метров, ширина - 14,5, высота 12,5.

Пожары на российских суднах: последние новости

В феврале в сети опубликовали видео масштабного пожара в Санкт-Петербурге. Вскоре стало известно, что горит российский ледокол "Ермак", пожар охватил две палубы. В России заявили, что судно подлежало утилизации.

Уже в апреле в Приморье загорелся российский многофункциональный корабль поставок "Катерина Великая". Сообщалось, что в результате пожара погиб человек, еще трое пострадали.

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