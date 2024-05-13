В компании отметили, что уже разработана модель автомата H&K под патрон Калашникова калибра 7,62 мм на 39 мм

Немецкая оборонная компания Heckler&Koch планирует выпускать для Украины автоматы и пулемёты под "советский" калибр, сообщает Welt.

Издание со ссылкой на представителя H&K пишет, что на фоне слабых годовых показателей концерн расширит ассортимент продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны для Калашникова и другие калибры стран бывшего Варшавского договора.

Отмечается, что почти весь ассортимент продукции компании уже используется в Украине благодаря поставкам из Германии и других стран НАТО. Например, H&K поставляет пистолеты (SFP9) и пулеметы (MG5) по согласованию с немецким правительством.

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"Для расширения своего бизнеса H&K также хочет расширить ассортимент винтовок, включив в него восточные калибры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уже разработана модель автомата H&K HK132E под патрон Калашникова калибра 7,62 мм на 39 мм", - отмечают в компании.

Представитель H&K отметил, что концептуальные исследования уже начались, есть проекты по разработке, но производства пока нет. При этом H&K подчеркивает, что оружие под калибры НАТО имеет фундаментальный приоритет в разработке.

Welt отмечает, что H&K - не первый производитель оружия, который обслуживает Запад и Восток по калибру. Например, крупный чешский производитель CZ (Česká Zbrojovka a.s.) также выпускает продукцию для обоих калибров.

Поставки оружия из Германии для для Украины

Посол Германии в Киеве Мартин Йегер сообщил, что в мае Украина получит еще одну новейшую систему противовоздушной обороны Iris-T.

Также сообщалось, что Германия купит у Соединенных Штатов Америки три системы HIMARS и передаст их Украине.

Также после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия согласилась срочно передать еще один комплекс Patriot в дополнение к тем двум, которые она дала в прошлом году.

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