Командир батальона оценил риски, существующие на северной Харьковщине.

"Пока мы живы, шансы всегда есть" - такими словами прокомментировал перспективы ВСУ отбить наступление России на Харьковщине украинский военный.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й ОШБр Юрий Федоренко утверждает, что России ни в ближайшей перспективе, ни в целом, не удастся дойти до Харькова. В интервью NV он сказал:

"Когда гвоздем забили крышку гроба, тогда шансов нет, к сожалению, потому что мы перешли в другой мир. Пока мы живы, шансы всегда есть. Если говорить о Харьковской области, они достаточно перспективные, мощные". Видео дня

По словам Федоренко, на отдельных участках фронта украинская армия смогла стабилизировать ситуацию. По ряду точек - еще идут жесткие бои, но, по итогу, все задачи по обороне украинцы выполнят, высказал уверенность командир.

Он призвал украинцев не идеализировать процессы и трезво смотреть на ситуацию: признать, что и когда было сделано не так, исправлять это, чтобы в будущем не повторять ошибок. "Потому что от того, что мы будем обсуждать исключительно проблемные вопросы, никаких положительных изменений и повышения обороноспособности не произойдет", - сказал он.

Военный также акцентировал на важности создания окопов по линии фронта. По его словам, это первостепенная задача любого подразделения, когда оно заходит на позицию.

По его словам, условный "гимн" украинского солдата:

"Копай, чем лучше закопался, тем дольше проживешь, лучше выполнишь боевую задачу".

Бои за Волчанск - ВСУ дали важную информацию вечером

Отметим, эпицентр боев с Россией за Харьковскую область сейчас разворачивается в округах города Волчанск. Как отмечали местные жители Telegraph, там над головой постоянно летают БПЛА, падают бомбы.

Несмотря на тяжелые бои, ВСУ вечером сообщили, что город находится под контролем Украины. Об этом в районе 16:00 заявил бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник. Военные записали видео на фоне церкви, призвав украинцев верить в ВСУ.

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