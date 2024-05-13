Путин хочет, чтобы вооруженные силы России были лучше обеспечены, поскольку готов к длительной войне на истощение.

Владимир Путин никогда не был склонен к радикальным переменам в своей команде, и поэтому новость об увольнении в разгар войны Сергея Шойгу, который на протяжении 12 лет был министром обороны России, вызвала недоумение. Замена его Андреем Белоусовым, экономистом, не имевшим ранее прямых связей с блоком безопасности, была еще более неожиданной.

Как пишет The Economist, Андрей Белоусов - давний соратник Путина и разделяет его мировоззрение. Он принимал участие в составлении большинства последних бюджетов России, и, как ожидается, укрепит контроль над военной экономикой страны.

Как отмечает Александра Прокопенко из аналитического центра Фонда Карнеги, Белоусов работает с Путиным с 2008 года, был одним из немногих экономистов, поддержавших аннексию Крыма в 2014 году, и "всегда считал, что Россия окружена врагами".

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"Новое назначение также говорит о том, что Путин усиливает свою стратегию войны на истощение. Президент считает, что может превзойти Украину и ее западных сторонников", - пишет издание.

"Назначение Белоусова - это сигнал о том, что война идет всерьез и надолго. Расчет на то, что союзники Украины устанут первыми ", - говорит Константин Калачев, политолог и бывший советник Кремля.

При этом близкий к Кремлю источник в комментарии The Economist отметил, что эта замена скорее всего не окажет влияния на боевые действия. По словам источника, Путин уже отстранил своего министра обороны от участия во многих оперативных обсуждениях, предпочитая вместо этого прямые ежедневные контакты с Валерием Герасимовым, своим высшим генералом. Личные амбиции Шойгу и его желание участвовать в решении подобных вопросов стали одной из причин его увольнения, добавил источник.

"У нового министра не будет амбиций руководить фронтовыми войсками. Он будет делать то, что должен делать министр обороны", - отметил он.

Кадровые изменения в РФ

12 мая Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Аналитики ISW отметили в отчете, что Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

А в Financial Times указали, что назначение Белоусова на должность министра обороны указывает на то, что Путин хочет серьезных изменений в подходах к своему двухлетнему вторжению в Украину.

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