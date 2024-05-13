На Харьковском направлении возросло количество боевых столкновений.

На фронте в течение последних суток зафиксировали около 140 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины сбили российский самолет Су-25.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, оккупанты нанесли шесть ракетных и 64 авиационных удара, а также совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"На Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13. Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение по противнику, наращивают усилия. На занятых позициях закрепляются, оборудуются запасные позиции", - отметили в Генштабе и добавили, что Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов. Видео дня

"На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отражено 15 атак. На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до девяти. На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел. На Покровском направлении количество вражеских атак возросло до 33", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Кураховском направлении россияне при поддержке авиации 13 раз пытались прорвать оборону украинских войск, но успеха не имели. В то же время на Времовском направлении украинские защитники в целом отбили 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

"На остальных направлениях обстановка без изменений. Силы обороны отслеживают действия врага, реагируют на изменения обстановки. Командованием принимаются оперативные решения для обеспечения контроля на поле боя", - отметили в Генштабе.

Также отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по артиллерийскому средству, станции радиоэлектронной борьбы, пункту управления, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. "Также наши воины сбили вражеский Су-25", - говорится в сообщении.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении поблагодарил военных за сбитый в Донецкой области российский Су-25.

Он заявил, что украинскую оборону на Харьковском направлении усилили, военные проводят контрударные действия и наносят потери российским оккупантам. Президент добавил, что донецкие направления не оставляют без поддержки и обеспечения.

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