В Украине зафиксировали более тысячи новых инфицированных COVID-19

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской - 145, Ивано-Франковской - 123 и Одесской областях - 101, а также в Киеве - 101.

В Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 71 тыс. 056 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 172.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской - 145, Ивано-Франковской - 123 и Одесской областях - 101, а также в Киеве - 101.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 556 человек, а умерли - 16.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 71 тыс. 056 человек, умерли - 1 тыс. 709, выздоровели - 39 тыс. 308. Количество активных больных по состоянию на утро 1 августа составило 30 тыс. 039 человек.

Как сообщал УНИАН, на Буковине почти 90 человек заразились коронавирусом за последние сутки. Это на треть больше, чем фиксировали в последнее время.

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