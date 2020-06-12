В Киеве снова почти сотня новых инфицированных коронавирусом

На сегодня в столице уже 3 тыс. 766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 95 человек, один больной умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Новости у нас, к сожалению, не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них - 16 медиков. Один человек умер. На сегодняшний день в столице уже 3 тыс. 766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Читайте такжеВ Киеве за 11 дней загруженность больниц больными COVID-19 увеличилась на 11% - Минздрав

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и четыре девочки - от младенца менее одного месяца до 17 лет, а также 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет и пятеро мальчиков - от одного года до 13.

В медучреждения столицы госпитализированы 13 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания выявлено в Деснянском районе - 24, в Дарницком - 23 и в Оболонском районе - 11 случаев», - подчеркнул Кличко.

По его информации, выздоровели за минувшие сутки 79 человек. В целом коронавирус преодолели 1 тыс. 132 жителя Киева.

Как отметил Кличко, в последнее время больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса, поэтому увеличилось количество тестирований.

«Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 72 теста на 100 тыс. жителей города», - подчеркнул мэр.

По его словам, показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз и составляет более 72 тестов на 100 тыс. жителей города при норме не менее 12 на 100 тыс. населения.

В частности, Киевский лабораторный центр Минздрава Украины осуществил уже почти 35 тыс. исследований ПЦР-тестов. Также исследования ПЦР-тестов делают еще в 4 коммунальных медучреждениях и в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 21 тыс. образцов биоматериала для исследования.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram