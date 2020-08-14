В доме престарелых на Волыни произошла вспышка COVID-19

Заболели 7 человек - четыре работника и трое подопечных.

На Волыни зафиксирована вспышка заболевания COVID-19 в доме престарелых.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко на брифинге, трансляция которого велась на ее странице в Facebook.

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Вспышка зарегистрирована в отделении стационарного ухода постоянно проживающих в селе Крымно Старовыжевского района - это гериатрический дом.

"Заболели 7 человек – четыре работника и трое подопечных", - сообщила главный санврач области.

По ее словам, там работают эпидемиологи, выявляют контактных лиц, ведется медицинское наблюдение и будут проведены все необходимые лабораторные исследования.

В Волынской области на сегодня зарегистрировано 4529 случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине по состоянию на 14 августа

13 августа в Украине заболели рекордное количество людей - 1 тыс. 732 человека. Также зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с COVID-19 - 330 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 тыс. 872 человека, умерли - 2 тыс. 011, выздоровели - 46 тыс. 216.

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Автор: Надя Пришляк