В доме престарелых на Волыни произошла вспышка COVID-19
На Волыни зафиксирована вспышка заболевания COVID-19 в доме престарелых.
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко на брифинге, трансляция которого велась на ее странице в Facebook.
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Вспышка зарегистрирована в отделении стационарного ухода постоянно проживающих в селе Крымно Старовыжевского района - это гериатрический дом.
"Заболели 7 человек – четыре работника и трое подопечных", - сообщила главный санврач области.
По ее словам, там работают эпидемиологи, выявляют контактных лиц, ведется медицинское наблюдение и будут проведены все необходимые лабораторные исследования.
В Волынской области на сегодня зарегистрировано 4529 случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной болезни.
Коронавирус в Украине по состоянию на 14 августа
- 13 августа в Украине заболели рекордное количество людей - 1 тыс. 732 человека. Также зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с COVID-19 - 330 человек.
- Всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 тыс. 872 человека, умерли - 2 тыс. 011, выздоровели - 46 тыс. 216.
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