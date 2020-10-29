В больницах второй волны для госпитализации больных COVID-19 есть 313 коек.

В Житомирской области 98,8% коек в медучреждениях первой волны, определенных для инфицированных коронавирусом, заняты пациентами.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОГА.

Отмечается, что в больницах первой волны всего есть 1332 места, определенные для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Сейчас 696 коек заняты больными коронавирусом, а 620 тем, кто подозревает заражение.

Зато в учреждениях здравоохранения второй волны есть 313 кроватей для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19. Сейчас занято ноль коек.

Ситуация с коронавирусом в Житомирской области

За минувшие сутки в области прибавилось 364 новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Умерло 13 человек. Всего в регионе зафиксировано 13 518 заражений и 239 смертельных случаев.

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Автор: Олег Давыгора