Миграционную службу Украины закрыли на карантин / фото REUTERS
Государственную миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
"С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция", – говорится в сообщении.
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Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине на утро 24 сентября зарегистрировано 188 тыс. 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 757 летальных, 83 тыс. 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 372 новых случая.
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