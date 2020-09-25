С 23 сентября прекращен прием граждан в Государственной миграционной службе Украины.

Государственную миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция", – говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине на утро 24 сентября зарегистрировано 188 тыс. 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 757 летальных, 83 тыс. 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 372 новых случая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора