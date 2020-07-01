В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах – по 15. В Дарницком – 14. И в Деснянском районе – 11 случаев.

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человек. Заболели, в частности, и семь медиков.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет

3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет и 4 мальчика, от 1 месяца до 13 лет.

По данным мэра, в больницы столицы были госпитализированы 9 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах – по 15. В Дарницком – 14. И в Деснянском районе – 11 случаев", - сообщил Кличко.

В больницах столицы находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы.

"К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их на сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отметил городской председатель.

Также он сообщил, что больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполненные на 31% (8 городских больниц и 2 роддома). "Если понадобится, - для второй волны приема больных, – город подготовил почти 800 коек в еще 7 больницах столицы. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом – еще 70 койкомест. А также - места в специализированных медицинских учреждениях", - сообщил он.

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