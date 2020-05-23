Волна заражений слабнет: в Украине уже 20,5 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, за сутки - 432

Вчера, по официальным данным, за сутки было зарегистрировано 442 больных.

В Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 432 новых случая. Тогда как вчера, по официальным данным, за сутки было зарегистрировано 442 больных, сообщает Минздрав в Telegram.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 853; Волынская область — 759; Днепропетровская область — 865; Донецкая область — 143; Житомирская область — 618; Закарпатская область — 1042; Запорожская область — 403; Ивано-Франковская область — 1274; Кировоградская область — 466; г. Киев — 2569; Киевская область — 1375; Львовская область — 1285; Луганская область — 43; Николаевская область — 280; Одесская область — 821; Полтавская область — 266; Ривненская область — 1368; Сумская область — 166; Тернопольская область — 1108; Харьковская область — 892; Херсонская область — 177; Хмельницкая область — 329; Черновицкая область — 2964; Черкасская область — 387; Черниговская область — 127.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 года в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на COVID-19.

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