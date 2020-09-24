Если местные эпидемиологи не реагируют на вспышку болезни, можно обратиться на горячую линию МЗ.

В случае подозрения на заражение коронавирусом пациент должен обратиться к своему семейному врачу – тот должен предоставить эпидемиологам данные о контактных лицах. Руководитель организации, в которой работает пациент, со своей стороны, может обратиться в территориальный лабораторный центр.

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Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, семейный врач оценивает состояние больного и при необходимости вызывает мобильную бригаду. У пациента забирают образец на исследование.

"Семейных врач во время общения уже выписывает контактных и передает эти данные в лабцентр Минздрава, в котором работают эпидемиологи. Эпидемиологи в дальнейшем, после подтверждения диагноза в человека, звонят, каждого спрашивают о симптомах, и сообщают, что они были в контакте с таким-то эпидемиологическим номером», - пояснил санврач.

Если такой реакции на случай заболевания нет, Ляшко советует руководителям организаций самостоятельно обращаться в лабцентры.

"Руководитель учреждения, организации, или уполномоченный человек должен обратиться в территориальный лабораторный центр. Там есть закрепленный за данной территорией эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование. Он рекомендует, кому из контактных нужно идти на самоизоляцию, а кому – не нужно», - указал чиновник.

Если же никаких действий по выявлению контактных не делается и после звонка, стоит обратиться на одну из горячих линий:

"ковидная" горячая линия при Департаменте здравоохранения (278-41-91);

горячая линия при Министерстве здравоохранения 0 800 505 201).

"Может быть где-то просто человеческий фактор, поскольку большое количество случаев, большое количество очагов. Возможно, эпидемиологи не успели, где-то пропустили", - подытожил Ляшко.

Коронавирус в Украине: статистика 24 сентября

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировали 3372 новых случая.

Активных больных на сегодня есть 100 891, за сутки их количество выросло на 1 532. При этом за прошедшие сутки количество людей, которые выздоровели, выросло на 1 тыс. 788.

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Автор: Дмитрий Захаров