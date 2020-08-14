В Одессе все сотрудники филармонии ушли на карантин из-за вспышки COVID-19

Организаторы проходящего международного музыкального фестиваля Odessa Classics внесли изменения в программу.

В Одессе почти все сотрудники Одесской областной филармонии уходят на карантин из-за вспышки COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного музыкального фестиваля Odessa Classics, стартовавшего 10 августа, практически весь коллектив филармонии уходит на карантин, из-за чего приходится скорректировать программу фестиваля и организацию концертов, которые проходят в его рамках.

Отмечается, что сегодня помещение указанного театра, в котором запланирована часть концертов, будет подвержен усиленной дезинфекции специалистами Одесского лабораторного центра Минздрава. В большом зале филармонии установили временную систему кондиционирования.

К работе на фестивале привлекут всего нескольких административных сотрудников филармонии, которые в течение последнего месяца были в отпуске и не контактировали с зараженными.

«Обслуживать мероприятия фестиваля будут люди из команды Odessa Classics», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, камерный оркестр Одесской филармонии, выступления которого планировались на фестивале, также находится на самоизоляции. В связи с этим, в срочном порядке пересматривается программа вечеров, в которых он был занят.

Все хедлайнеры Odessa Classics еще раз подтвердил готовность выступать, и также участвуют в пересмотре программы вместе с руководством фестиваля.

Также отмечается, что во время концертов соблюдаются все меры безопасности - 50-процентное заполнение зала, шахматная рассадка зрителей, обязательные маски для зрителей и команды фестиваля, скрининг температуры и дезинфекция.

Указанный международный фестиваль продлится по 23 августа. Это единственный фестиваль, который в Одессе не отменили и не перенесли из-за COVID-19.

Напомним, в начале текущей недели в Одесской областной филармонии зафиксирована вспышка COVID-19. Сообщалось о шестерых инфицированных сотрудниках, у которых было порядка ста контактов. В числе шестерых заболевших - директор, его заместители и главный дирижер.

10 августа в Одессе стартовал международный музыкальный фестиваль Odessa Classics, в котором заявлялось участие музыкантов камерного оркестра Одесской филармонии.

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Автор: Лариса Козовая