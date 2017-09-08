В Херсоне - массовое отравление шашлыками из супермаркета: в больнице 16 пострадавших, среди них дети

В Херсоне - массовое отравление шашлыком из супермаркета. В больнице оказались 16 человек, в том числе и дети. Все ели шашлык в лаваше, купленный в кулинарии местного супермаркета. Владельцы магазина не пускали работников Госпродпотребслужбы для проведения проверки. Анализы удалось взять только после судебного предписания, в сопровождении полиции, сообщает ТСН.

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Пострадавшая Вера Панова рассказывает, что не смогла пройти мимо ароматного шашлыка.

"Мы с ребенком купили один на двоих. Пошли домой, поели, вот, и так получилось, что это была основная наша еда", - рассказывает пострадавшая.

Уже в больнице семья познакомились с другими херсонцами, которые также лакомились шашлыком из этой же кулинарии. В течение 4 дней к медикам обратилось 16 таких людей с одинаковыми симптомами.

Когда информацию о массовом отравлении передали в Госпродпотребслужбу, ее сотрудники пришли в кулинарию с проверкой. Однако внутрь их не пустили: ни самих себя, ни с патрульными. На страже встал муж владелицы кулинарии.

В третий раз сюда пришли уже с постановлением суда. Владельцев заведения не было, работники сопротивление оказывать не стали. Лаборанты взяли смывы с продукции и витрин. А потом пошли в подсобные помещения и на склад.

"Роздробка туш происходит в складском помещении, где нет воды, нет условий, даже, помыть руки", - говорит и.о. председателя Херсонского городского управления Госпродпотребслужбы Марина Малахова.

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За нарушение норм и недопуск специалистов для обследования, в полиции открыли уголовное производство.

Однако юрист владельцев кулинарии заявил, что будет обжаловать и решение суда об обыске и саму проверку, а пострадавшие еще должны доказать, что отравились именно здесь.

Работники учреждения сдавать анализы отказались, результаты проверки продукции будут готовы через несколько дней. К тому времени кулинария будет работать в обычном режиме.