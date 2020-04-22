На Львовщине - вспышка коронавируса среди медиков: пациентка скрыла контакты с больной (видео)

Коронавирус подтвердили у двух медиков амбулатории, они находятся на лечении.

На Львовщине женщина, контактировавшая с больной коронавирусом родственницей, скрыла информацию и подвергла опасности 35 медиков.

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Буквально в 2 километрах от Львова пришлось закрыть семейную амбулаторию из-за массового заражения. Здесь обслуживалось 6 тысяч человек, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Амбулаторию официально признали очагом опасной болезни.

Отмечается, что уже подтвердили коронавирус у двух медиков, они находятся на лечении.

Специальные защитные костюмы имеют только те медики, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом, а все остальные рассчитывают на наличие совести и ответственного отношения к ним.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 174 - летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 467 случаев.