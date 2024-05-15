Некоторые эксперты говорят, что он может стать фактически четвертым авианосцем в составе ВМС Китая.

В китайском Шанхае обнаружили корабль-носитель БПЛА, находящийся в стадии достройки и внешне похожий на небольшой авианосец. Соответствующий спутниковый снимок опубликовало издание Naval News.

Пока нет фактически никаких деталей относительно этой таинственной разработки. Эксперты говорят, что корабль спустили на воду в конце 2022-го.

Корабль напоминает американские авианосцы времен Второй мировой войны. Наличие прямой полетной палубы исключает возможность одновременного взлета и посадки летательных аппаратов.

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Специалисты считают, что корабль может принимать на борт БПЛА с размахом крыла до 20 м. Впрочем, размер ангара не позволит разместить очень большую авиационную группу.

Возможно, речь идет о плавучем исследовательском полигоне, с которого будут запускать дроны, однако с другой стороны китайцам было бы легче (и значительно дешевле) создать для таких целей береговой полигон.

Китай испытывает свой самый большой авианосец

Новинка в каком-то смысле является полной противоположностью третьему китайскому авианосцу "Фуцзянь", который недавно начал ходовые испытания. Это не только самый большой корабль в истории КНР, но и потенциально самый мощный корабль во всей азиатской истории.

Речь фактически идет об условном аналоге американских суперавианосцев. Известно, что "Фуцзянь" получил стартовые катапульты, которые позволяют запускать самолеты с большой массой.

Среди прочего на его борту будут базироваться новые истребители пятого поколения J-35. Фото одного из таких самолетов недавно выложили в Сеть.

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