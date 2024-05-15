В Google 'Фото' добавили функции ИИ, которые упростят жизнь пользователям

Помощник с искусственным интеллектом найдет в галерее снимки по вопросам и составит коллажи по одной тематике.

В приложении "Google Фото" появилась новая функция, которая позволит искать фотографии, используя нейросети. В компании сравнивают ее с личным фотографом, который знает все о вас.

Функция получила название Ask Photos ("Спросить у фото"). В настоящее время для поиска необходимого снимка можно указать объект, который изображен на нем. Например, написать "собака" и приложение покажет все снимки с любыми собаками.

Теперь поиск работает намного лучше, помогая пользователям глубже изучить свои воспоминания. Например, во встроенном чате с ИИ можно будет уточнить какую именно собаку вы хотите найти – возможно, это фотография, сделанная в какой-то период времени, или это какая-то определенная порода.

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Запросы на поиск могут быть гораздо более сложным – почти как при общении с человеком. Так, на запрос "Покажи, как моя дочь училась плавать" нейросеть собрала все фотографии с дочерью, где она находится в бассейне или на море, или держит награду с соревнований и составила коллаж в хронологической последовательности.

Отмечается, что эта фишка стала возможной благодаря внедрению в "Google Фото" мощной нейросети Gemini 1.5 Pro. Пока она тестируется в компании, но известно, что уже этим летом доберется до всех пользователей.

За последний год Google Фото появилось немало полезных функций. Теперь приложение автоматически создает резервные копии снимков в формате без потери качества для iOS и Android, а пользовательская медиатека перестала загромождаться одинаковыми или схожими фотографиями.

Ранее Google представила Veo – это аналог Sora для создания видеороликов длительностью более минуты в разных визуальных стилях: как реалистичные, так и мультипликационные. Она создает ролики по текстовому запросу, но его можно дополнить изображением или видеозаписью.

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