Курс гривны к евро установлен на уровне 42,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,58 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 42,85 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,58/39,60 грн/долл., евро – 42,87/42,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек и составляет 40,02 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,91 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 43,35 грн/евро (курс продажи – 43,18 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек – до 43,35 грн за евро.

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