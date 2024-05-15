Состояние Фицо очень тяжелое.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Как сообщает teraz.sk, Фицо ранен в результате стрельбы, сейчас его везут в больницу.

По словам очевидцев, мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как он вышел к общественности, якобы было произведено три-четыре выстрела.

Очевидцы отмечают, что премьер-министр упал, его быстро увезли на машине.

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Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди.

"Снаружи стояла толпа людей, и один из них начал стрелять. Его тут же усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра", — рассказали очевидцы.

О мотивах действий преступника пока ничего не известно.

Как пишет Pravda, премьер-министр получил ранения в живот и грудь. Отмечается, что состояние премьера очень тяжелое, его вертолетом доставили в больницу Братиславы.

Обновлено 16.57. Словацкое издание Plus Jeden Den пишет, ссылаясь на "хорошо информированный источник", что Фицо ранен в руку и живот, и что он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни ранения не представляют.

По данным TV Joj, Стрелявший в Роберта Фицо оказался 71-летним уроженцем словацкого города Левице. Полиция выясняет его мотивы.

Позиция Роберта Фицо по войне в Украине - что известно

Прошлой осенью на парламентских выборах в Словакии победу одержала партия правого популиста Роберта Фицо, известного своей антиукраинской и пророссийской политикой. Он сразу прекратил любую военную помощь Украине.

Также правительство Фицо официально отказалось присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.

А после того, как группа активистов организовала собственный сбор средств на снаряды для Украины, Фицо жестко и издевательски прокомментировал эту инициативу, назвав єту помощь "пуком в дерево", который не изменит ситуацию.

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