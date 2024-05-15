Торговые связи между двумя странами укрепились, как и геополитические амбиции Пекина.

На этой неделе, когда российский президент встретится с Си Цзиньпином в Пекине. "Дружба" между двумя верховными лидерами авторитарного мира снова будет выставлена на показ. Государственный визит Владимира Путина станет его 43-й встречей с китайским коллегой, пишет Financial Times.

Отмечается, что экономические связи между двумя сторонами процветают, но сталкиваются с давлением западных санкций, которые, как ожидается, станут важной темой переговоров. По данным китайской таможни, объем двусторонней торговли в прошлом году составил 240 млрд долларов, что на 26% больше, чем годом ранее, при этом Китай поставляет товары, начиная от автомобилей и промышленного оборудования и заканчивая смартфонами, а также покупает российский энергетический экспорт на миллиарды долларов.

По мнению аналитиков, развивающиеся экономические связи являются одним из самых ярких признаков желания Китая изменить глобальную геополитику посредством торговли в своем направлении и за счет США.

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Китай утверждает, что не предоставляет России летальное оружие. Но он стал важным каналом поставки товаров для российской оборонной промышленности. "Китай сейчас является важнейшим партнером России, который покупает ее сырье и поставляет товары, в том числе для ведения боевых действий", – говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Филипп Иванов, аналитик Института политики Азиатского общества, подчеркивает, что Пекин предвидит долгосрочную конкуренцию и конфронтацию с Западом, и чтобы компенсировать это, инвестирует в свои экономические отношения с незападными странами. Многие российские бизнесмены также ориентируются на китайский рынок, а правительства с обеих сторон поддерживают этот бум.

Активизация дружбы

По словам Иванова, экономические связи между Китаем и Россией росли с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и подверглась первым западным санкциям, а Си начал проводить более настойчивую внешнюю политику. Но после полномасштабного вторжения в 2022 году этот процесс ускорился. Китай не только наращивал экспорт к своему соседу, но и покупал российскую нефть. В прошлом году РФ опередила Саудовскую Аравию по поставкам на китайский рынок.

По словам журналистов, в 2023 году 60% российского импорта высокотехнологичных товаров двойного назначения, как это определено торговыми правилами ЕС, поступило из Китая. Однако почти все импортные технологии, используемые в российском вооружении, имеют западное происхождение.

Растущая зависимость Москвы от Пекина не очень беспокоит Кремль, считает Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы трансатлантической безопасности Центра за новую американскую безопасность. "Это обмен, на который они готовы пойти, чтобы работать с партнером, который не угрожает их внутренней стабильности и который имеет схожие взгляды на то, как должен быть упорядочен мир".

Взамен Пекин получает ценный доступ к природным ресурсам и внутренним торговым путям, удаленным от индо-тихоокеанских морских путей, которые являются более уязвимыми к давлению со стороны США. "Намеренно и по стечению обстоятельств" Китай и Россия стремятся создать многополярный мир, в котором власть будет распылена, считает Иванов. Наиболее "важной характеристикой этого мира является то, что власть США размыта".

Аналитики считают, что китайский лидер использует ряд расплывчатых лозунгов и риторики для своих планов на будущее, в котором Китай вернет себе историческое величие имперской эпохи, молчаливо поддерживаемый странами, выступающими против "гегемонии США".

Для китайских ученых стресс-тестом этого нового мировоззрения является война в России и Украине. Если США "проиграют" войну в Украине, это еще больше ослабит их влияние, считают китайские ученые.

Финансовая составляющая

Авторы пишут, что Россия достигла прогресса в противостоянии западным санкциям, но "ахиллесовой пятой" остается финансовая отрасль. Механизмы финансового сотрудничества между Китаем и Россией еще не являются хорошо отлаженными.

По мнению аналитиков, доминирование доллара в мировой торговле остается самым сложным вопросом для непосредственных надежд Китая помешать влиянию США. По состоянию на февраль ряд китайских банков ужесточили проверку платежей от российских компаний. Пекин вряд ли вернется к транзакциям с российскими компаниями, находящимися под санкциями, пока будет сохраняться угроза санкций.

"Чем больше США давят на Россию и Китай, тем ценнее становятся их отношения с точки зрения смягчения западного давления и демонстрации остальному миру, по крайней мере России, что они не изолированы", – говорит Кендалл-Тейлор.

Некоторые аналитик считают, что в долгосрочной перспективе Китай может частично потерять интерес к отношениям с Россией после достижения стратегической самодостаточности.

"Хотя некоторые аналитики видят большую стратегию в отношениях Китая с Россией и другими развивающимися странами, некоторые задаются вопросом, не может ли конечным результатом быть больше хаоса, чем последовательной геополитической нормы – многополярной или иной", – говорится в статье.

Доцент кафедры глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репникова добавляет, что Китай в основном не выбирает торговых партнеров на основе политических систем. Он не выдвигает столько предпосылок, как Запад. Поэтому в результате есть такое экономическое усиление различных режимов. Неопределенная геополитическая риторика Китая позволяет ему взаимодействовать с большинством стран, но потенциально ограничивает его реальное политическое влияние за пределами Азии.

"Я думаю, что большая неравномерность и больше хаоса является вероятной характеристикой следующих лет", – говорит Репникова.

Китайские ученые также соглашаются с тем, что хаоса будет больше, хотя они считают, что причиной этого будет уменьшение влияния США, а не рост Китая, который они называют "стабилизирующим фактором".

Российско-китайская дружба

Ранее УНИАН писал, что китайский бизнес уходит "в тень" для расчетов с РФ. Производитель бытовой техники на юге Китая сталкивается с трудностями при поставке своей продукции в Россию из-за того, что крупные банки Китая приостанавливают платежи за такие транзакции из-за беспокойства санкциями США.

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