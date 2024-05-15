Эти средства будут выделяться для первого своего рода фонда оборонных предприятий.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, военная поддержка из первого пакета новой дополнительной помощи общим объемом в 60 млрд долларов уже на пути в Украину. Также, Блинкен заверил, кое-что в Украину уже доставили.

"Но сегодня я хочу добавить к этому через объявление, что мы предоставим дополнительные 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины", - подчеркнул госсекретарь США. Видео дня

В частности, как уточнил Блинкен, эти средства будут выделяться для первого своего рода фонда оборонных предприятий, который будет иметь три компонента. Один из них будет касаться предоставления вооружения уже сегодня.

"Поэтому, это поможет Украине получить это вооружение", - сказал политик.

Кроме того, второй компонент будет предусматривать инвестирование в украинский оборонно-промышленный комплекс, чтобы еще больше укрепить способность Украины производить то, что ей необходимо, но и производить для других.

В то же время третий компонент будет предусматривать использование этого фонда, чтобы помочь Украине использовать этот фонд для закупки военного оборудования в других странах.

Визит Энтони Блинкена в Киев: что известно

Как писал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - отметил он.

После этого Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи глава государства подчеркнул, что для защиты Харькова и области необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Также госсекретарь США пообещал Украине, что от США будет предоставляться больше помощи, которая изменит ситуацию на поле боя.

"Как вы упомянули, есть ряд критических вопросов, которые будут стоять перед нами в ближайшие месяцы. Мы хотим позаботиться, вместе со многими другими партнерами, чтобы сделать эти следующие месяцы успешными, справиться с вызовами, которые стоят перед вами", - добавил он.

Кроме того, Блинкен отметил, что США приближают Украину к НАТО, благодаря чему она сможет стать членом Альянса. Он подчеркнул, что западные партнеры должны сделать еще один важный шаг - заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины.

Однако неожиданностью для украинцев стало выступление Энтони Блинкена в одном из баров Киева. В заведении он спел песню Нила Янга "Rockin' in the Free World".

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