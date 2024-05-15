По словам военного эксперта, враг использует последние резервы, которые у него остались.

Российские оккупанты в течение одной-двух недель будут масштабно атаковать украинские позиции на разных направлениях фронта. Такое мнение выразил военный эксперт полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Обычно масштабные наступательные операции могут длиться от трех до пяти месяцев. С учетом того, что враг начал наступательную кампанию еще в октябре прошлого года, и генерал Буданов заявлял, что к началу марта наступательный потенциал путинской армии будет израсходован, то генерал был прав. Но этого не произошло, потому что враг задействовал все, даже стратегического уровня нетронутые запасы и ресурсы, чтобы максимально прожать нашу оборону. Сдвинуть наши войска, закрепиться и чем больше захватить украинских территорий", - отметил эксперт.

Селезнев подчеркнул, что армия РФ понимает, что сейчас она имеет определенное "окно возможностей", что связано с длительной задержкой военной помощи от союзников Украины. По его словам, только сейчас ВСУ начинают получать первые партии вооружения и боеприпасов, поэтому соотношение ресурсов пока не в пользу Украины.

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"Сейчас враг пытается этой возможностью воспользоваться сполна. Поэтому он сует и давит, используя последнее, что у него осталось. Россияне понимают, что через две недели у них не будет таких возможностей, потому что мы уже получим полные паритетные условия на поле боя. Скорее всего неделю, возможно, две, враг еще будет масштабно атаковать на разных участках фронта, а потом будет вынужден переходить к оперативной паузе", - считает военный эксперт.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные остановили продвижение россиян под Авдеевкой. Такие данные приводит немецкое издание Bild. По словам аналитика Юлиана Репке, видно, что на участках, куда прибывают западные снаряды, ВСУ удается остановить и сдерживать оккупантов, как это было до декабря 2023 года.

В свою очередь генерал Сергей Мельник заявил, что на Харьковщине идут тяжелые бои, на некоторых участках украинская армия отошла с позиций.

"На отдельных участках, вблизи Волчанска и Лукьянцев, украинские защитники были вынуждены отойти на более выгодные позиции, чтобы эффективнее задействовать свои силы и защитить регион от наступления", - отметил генерал.

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