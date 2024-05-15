По плану на фабрике будет работать 5 производственных линий.

Компания Philip Morris International запустила новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала 30 млн долларов США.

По плану на фабрике будет работать 5 производственных линий. Первую из них запустили в мае, еще четыре будут введены в эксплуатацию до конца года, что выведет производственную мощность фабрики на 10 млрд штук сигарет в год и полностью покроет потребности компании по обеспечению украинского рынка продукцией.

"В этом году Филип Моррис отмечает 30 лет работы в Украине. За это время мы инвестировали около 750 млн долларов США в экономику здесь. Несмотря на сложные условия мы смогли показать устойчивость и фокус на достижении результатов. То, что мы запустили фабрику меньше чем за год, свидетельствует о нашей безоговорочной уверенности в будущем Украины. Кроме того, инвестиции таких компаний, как Филип Моррис, чрезвычайно важны для улучшения имиджа Украины с целью дальнейшего привлечения международных инвесторов, создания рабочих мест и надежды на быстрое послевоенное восстановление", - прокомментировал Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина".

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Отмечается, что на новой фабрике будет создано 250 рабочих мест. Сейчас на предприятии уже работает около 100 работников, которые были релоцированы с харьковской фабрики Филип Моррис, еще 150 работников будут релоцированы до конца года.

Кроме этого, компания уже выделила более 1,3 млн грн на ремонт общественного укрытия вблизи фабрики и планирует дополнительно инвестировать 60 млн грн в строительство собственного укрытия на территории фабрики.

Справка

Philip Morris International (PMI) является ведущей международной табачной компанией, целью которой является создание будущего без табачного дыма. Ассортимент бездымных продуктов PMI включает системы для электрического нагрева табака, никотиносодержащие POD-системы, а также продукты с никотином для перорального приема .

С 2008 года PMI инвестировала более 12,5 миллиарда долларов США в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков, которые иначе продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет.

Компания "Филип Моррис Украина" (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 г. и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов США. В 2023 г. ФМУ уплатила в Украине 30,3 млрд грн налогов. С начала полномасштабного вторжения выделила 400 млн грн на гуманитарные проекты.